Metris Cezaevi’nde yangın hareketliliği

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Metris1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece hırsızlıktan tutuklu hükümlülerin bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 tutuklu ve bir infaz koruma memuru hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, cezaevinde hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta dün 22.40 sıralarında yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı. Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü. Mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Cezaevinden çıkan sevk araçlarının önünü kesmeye çalışan mahkum yakınlarına polis müdahale etti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.