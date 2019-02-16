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Saklıkent'te arızalandı, tatilciler mahsur kaldı

'da, 'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyejin arızalanması nedeniyle onlarca tatilci havada mahsur kaldı.Tatilciler, 1 saat sonra kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 16:28
Saklıkent'te telesiyej arızalandı, tatilciler mahsur kaldı

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyej, saat 14.00 sıralarında arızalandı.

METRELERCE YÜKSEKTE...

Arıza nedeniyle onlarca tatilci metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, telesiyej manuel olatak çalıştırdı ve tatilciler yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı.

"HAVA ÇOK SOĞUK"

Arkadaşlarıyla kayak yapmak için zirveye çıkmak isterken telesiyejde mahsur kalan Yeşim Ertan, "Yarım saatten fazla havada kaldık. Hava çok soğuk. Öğrenci grupları başta olmak üzere çok sayıda insan mahsur kaldı. Bir kadının bağırışlarını duyduk.

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"BİNDİKTEN 5 DAKİKA SONRA DURUP ÇALIŞMIŞTI"

Telesiyeje bindikten beş dakika sonra durup, çalışmıştı. Manuel olarak telesiyeji çalıştırdılar, bizi zirvedeki kapalı bir alana aldılar. Telesiyeji boşalttılar" dedi.

TATİLCİLER KURTARILDI

Saklıkent Kayak Merkezi'nde görevli Cuma Özaydın ise arızanın devam ettiğini, telesiyeji manuel olarak çalıştıklarını ve tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.

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Saklıkent'te telesiyej arızalandı, tatilciler mahsur kaldı
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