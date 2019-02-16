Türkiye’den Gana’ya gönül köprüsü

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Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın yaptırdığı Millet Camisi ve Külliyesi ile Deniz Feneri Derneği öncülüğünde yapımı tamamlanan iki ilkokul, Ganalıların hizmetine sunuldu.Deniz Feneri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merhum Fahrettin ve Abdullah Tivinkli kardeşlerin bağışlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından yaptırılan Gana Millet Camisi ve Külliyesi, ibadete açıldı. Gana'da ayrıca Wa bölgesinde iş insanı Nihat Karataş'ın bağışlarıyla yapılan 6 derslikli 80 öğrenci kapasiteli yetim çocuklar için yatılı bir ilkokul ile Kumasi bölgesinde de iş insanı Emin Üstün tarafından yaptırılan 12 derslikli 120 yetim çocuk için bir ilkokul yapılarak, ihtiyaç sahibi Müslümanların hizmetine sunuldu.