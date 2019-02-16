BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik ziyaretleri kapsamında 'Kadınlar söz sizde' programına katıldı. Uysal, bir vatandaşın, 'Mevlüt Uysal başkan olunca sahildeki alanları yıkacak deniyor' sorusuna "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz" yanıtını verdi. Bu söylentilerin 10 yıldır Büyükçekmece'ye hiçbir hizmet yapmayanlar tarafından çıkarıldığını ifade eden Uysal, "Biz buraları güzelleştireceğiz. Sahile, denize, kumsala çeki düzen vereceğiz diyoruz. Bunlar yıkılacak anlıyorlar. Yıkmadan da güzelleşebileceğini biz Büyükçekmece halkına göstereceğiz" diye konuştu.