Baca temizliği yaparken 5. kattan düştü

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Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizliği için 5'inci kata çıkan Selahattin Karaca dengesini kaybederek yan binanın birinci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.