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Bunları da öldürdün!

’da , 20 yıldır şiddet uyguladığı karısını çocuklarının önünde öldürüp etti. Çocukların çığlıkları yürek yaktı

TÜLAY CANBOLAT FATMA GÖKSU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
Bunları da öldürdün!
Ayten Bayrambey, henüz 13 yaşındayken kuzeni olan İdris Bayrambey ile evlendirildi. Kars'tan Ankara'ya taşınan çiftin ikisi kız 4 çocuğu oldu. Yakınlarının iddiasına göre talihsiz kadın 20 yıl boyunca şiddet gördükten sonra kadın sığınma evine yerleşti. Ayten Bayrambey, kalan eşyalarını almak için dün Kuşçağız Mahallesi'ndeki evine geldiğinde yine eşi ile tartıştı. Psikopat koca bu kez evdeki av tüfeğiyle çocuklarının önünde eşini öldürüp intihar etti. Gözleri önünde anne ve babası ölen çocukların "Annemizi koruyamadık, onu yaşatamadık" sözleri yürekleri dağladı.
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Bunları da öldürdün!
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