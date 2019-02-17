Bunları da öldürdün!

BUGÜN NELER OLDU

Ayten Bayrambey, henüz 13 yaşındayken kuzeni olan İdris Bayrambey ile evlendirildi. Kars'tan Ankara'ya taşınan çiftin ikisi kız 4 çocuğu oldu. Yakınlarının iddiasına göre talihsiz kadın 20 yıl boyunca şiddet gördükten sonra kadın sığınma evine yerleşti. Ayten Bayrambey, kalan eşyalarını almak için dün Kuşçağız Mahallesi'ndeki evine geldiğinde yine eşi ile tartıştı. Psikopat koca bu kez evdeki av tüfeğiyle çocuklarının önünde eşini öldürüp intihar etti. Gözleri önünde anne ve babası ölen çocukların "Annemizi koruyamadık, onu yaşatamadık" sözleri yürekleri dağladı.