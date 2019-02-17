Büşra'nın ölümüne ilişkin davada flaş gelişme!

Soruşturma dosyasına göre, Başak Alara Karademir, 23 Mart 2018'de hukuk kulübü üyeleri ile Ankara'ya geldi. İddialara göre, Karademir ile 'duygusal arkadaşlığı' olan öğretim görevlisi Hasan Atilla G. de geziye katılmıştı. Grup, bir balık restoranında yemek yedikten sonra gece 00.45 sıralarında otele tekrar giriş yaptı. Genç kız, 03.00 sıralarında Hasan Atilla G.'nin kaldığı 109 numaralı odanın banyosunda tişörtle asılı bir şekilde bulundu.

'TORNAVİDA İLE UĞRAŞTIM'

Olay gecesi otelde görev yapan bir arkadaşının ziyaretine gelen tanık Raif Edip Said H., ifadesinde, şüpheli Hasan Atilla G.'nin kapıyı açmak için kendilerinden yardım istediğini anlatarak, özetle şunları söyledi: "Tornavida ile uğraştım kapıyı açamadım. Otelin aşçısı Kadir ve Hasan hoca kapıya omuz vurdular. Kapı açıldı. İçeri girdik. Kız, duşa kabinin kapısının yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki pervazına, Hasan hocanın kazağıyla asılı şekildeydi. Kızın ayakları yere değmiyordu. Yerden yaklaşık 1 parmak boşluktaydı. Nefes almıyordu. Bu sırada gördüğüm kadarıyla Hasan Hoca kendini yerden yere vuruyordu. 'Allah kahretsin' diye laflar ediyordu."

Olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada, "Birkaç yıldır ilişkimiz olduğu falan, bunlar yalan haber" diyen Hasan Atilla G. (44) ifadesinde ise şunları söyledi:

'İNTİHARLA TEHDİT ETTİ'

"Babalık duygusuyla hareket ettim. Son 8 ayda değişiklikler oldu. Kendisinin bana başka hisler hissettiğini söyledi. Ben de farklı değildim. Zaman içerisinde problemler oldu. Beni aldatması problemdi. Belli bir müddet sonra devam edemeyeceğimi söyledim. Beni intihar etmekle tehdit etti. Gerçekten öyle bir şey yapacak olsam vücudunda yaralar, morluklar olması lazımdı. Ben onu böyle bir şekilde ayağa kaldıramam. Kıyamam." (Hürriyet)