CHP’li başkana vatandaştan tepki: ölünce mi geleceksiniz?

Yaklaşık 3 ay önce Çankaya'ya bağlı Çamlıtepe Mahallesi Şehit Gülersin Sokak'ta iki bina arasındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı binanın üzerine devrilerek büyük bir tehlike oluştururken mahalle sakinleri durumu Çankaya Belediyesi'ne bildirdi. Çankaya Belediyesi tarafından sürekli oyalanan mahalleliler evlerinde tedirgin yaşadıklarını belirterek Ankara Valisi Vasip Şahin'den devreye girmesini isteyerek yardım istedi. Bölgede bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar ayrıca 3 aydır ölüm korkusu yaşadıklarını ve panik nedeniyle gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.