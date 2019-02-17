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’li başkana vatandaştan tepki: ölünce mi geleceksiniz?

Çankaya’da iki bina arasındaki çöken istinat duvarı bir apartmanın üzerine devrildi. 3 aydır olaya el atmayan Çankaya Belediyesi’ne sitem eden mahalleli, “Ölünce mi geleceksiniz?” dedi

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 10:23
CHP’li başkana vatandaştan tepki: ölünce mi geleceksiniz?

Yaklaşık 3 ay önce Çankaya'ya bağlı Çamlıtepe Mahallesi Şehit Gülersin Sokak'ta iki bina arasındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı binanın üzerine devrilerek büyük bir tehlike oluştururken mahalle sakinleri durumu Çankaya Belediyesi'ne bildirdi. Çankaya Belediyesi tarafından sürekli oyalanan mahalleliler evlerinde tedirgin yaşadıklarını belirterek Ankara Valisi Vasip Şahin'den devreye girmesini isteyerek yardım istedi. Bölgede bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar ayrıca 3 aydır ölüm korkusu yaşadıklarını ve panik nedeniyle gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.

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CHP’li başkana vatandaştan tepki: ölünce mi geleceksiniz?
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