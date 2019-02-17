e-Devlet ile ilgili son dakika gelişmesi: Elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemleri e-Devlet'te!

e-Devlet'e yarın itibariyle bir yenilik daha geliyor! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemelerle artık vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. e-Devlet üzerinden abonelik işlemi yapamayan vatandaşlar ise şube ve abonelik bayilerine giderek abonelik işlemlerini yüz yüze yapabilecek. e-devlet'e gelen bu yeni hizmet sayesinde hem devletin yükü azalmış olacak, hem de vatandaşlara ilgili işlemlerde kolaylık sağlanmış olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve @ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlarımız artık "Elektrik", "Doğalgaz", "Su" ve "Telekom" aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

Bu yeni uygulama, Elektrik ve Doğalgaz abonelikleri kapsamında 18 Şubat 2019 itibariyle başlayacak. Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yaraşır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz."