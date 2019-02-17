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Kaçırdıkları 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar!

’de 17 yaşındaki genç kızı zorla araca bindirip kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 16:00
Kaçırdıkları 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar!

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde iddiaya göre 17 yaşındaki S.Ü., köy içerisinde İ.Ü, C.Ü. ve B.U. tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin Çiftlik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber vermesi üzerine jandarma aracı takibe aldı. Ekipler kısa sürede şüphelileri merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarında boş bir arazide araç içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıslar Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çiftlik Adliyesine sevk edildi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANACAKLAR

3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından "çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlılardan İ.Ü.'nün ifadesinde genç kızı evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi. Genç kız ise ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

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Kaçırdıkları 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar!
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