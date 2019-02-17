Kapadokya kaçak yapılardan temizleniyor

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Nevşehır'de peri bacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının yıkımı için dün harekete geçildi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peri bacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının yıkımına başlandığını belirtti. Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini belirten Aktaş, "Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacağız" dedi. Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölüme geçti. Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapı yıkılacak. Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bulunan ve İYİ Parti ile CHP'nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke'nin de Uçhisar'da vadi içerisinde kaçak otel inşaatı yaptırdığı tespit edilirken otelin yıkılacak yerler arasında olduğu öğrenildi. Otelinin yıkılacağı haberini alan Mehmet Türke, otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu. Türke hakkında jandarmanın tutanak tuttuğu öğrenildi.Alp KÖRÜKCÜ/NEVŞEHİR