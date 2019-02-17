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'te fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 17:07
Karabük'te fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, B.Ö. (43) ile yabancı uyruklu F.A. (39), D.I. (35), N.K. (39) ve N.B. (30) isimli kadınlar gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Ayrıca, fuhşa yer temin ettiği iddia edilen B.Ö. ve fuhuş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadın ile bir kişiye ayrı ayrı 647 lira idari para cezası verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Karabük'te fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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