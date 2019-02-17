Şimdiye kadar yıkılmaması mucize

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerce hazırlanan ve soruşturma dosyasına sunulan ön inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. İnşaat mühendisi, makine yüksek mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişilerce hazırlanan raporda, yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt'un 21 Mayıs 1992'de Kartal Belediyesi İmar Şefliği'ne binanın yıkılarak yenisinin yapılması için müracaat ettiği ve 17 Haziran'da yıkım belgesi alındığı, 16 Ekim'de de mimari ve statik projelerin onaylandığı aktarıldı. Raporda, binanın çöktüğü 6 Şubat'tan, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına son verildiği 10 Şubat'a kadar, heyetçe olay yerinde inceleme ve numune alma çalışmaları yapıldığı kaydedilen raporda şu bilgilere yer verildi.Çöken binanın inşaatında kullanılan beton, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldı. Demirlerde korozyon oluşmuş. Bazı kolonlarda güçlendirme yapıldığı görüldü. Ancak bunlarla ilgili herhangi bir proje bulunamadığı ve hangi hesaplamaya göre yapıldığı tespit edilemedi.12'lik inşaat demir 9.5'a kadar düştü.Beton basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 19 numuneden 10'u dayanma değerinin gerekenden az çıktı.Yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan apartaman beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı için, projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamadığı değerlendirilmiştir.Yeşilyurt Apartmanı'nın yapım sürecinde rol alan kişiler, olayda kusurlu olabilir. AA