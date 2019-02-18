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14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür haber alınamıyor

'da 2 gün önce evinden ayrılan 14 yaşındaki 'dan haber alınamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 16:07
14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesinde ikamet eden Hümeyra Kuman, 2 gün önce işe gitmek için ayrılan annesinin ardından evinden çıktı. Aradan geçen süre zarfında kendisinden bir daha haber alamayan genç kızın ailesi, kızlarının gidebileceği tüm yerleri kontrol etti. Kızından hiçbir iz bulamayan aile, durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, emniyet yetkilileri kayıp kızı aramaya başladı.

2 gündür kızlarından haber alamayan aile, görenlerin insaniyet namına 155 no'lu polis ya da 0537 823 06 34 telefonla irtibata geçmelerini istedi.

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14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür haber alınamıyor
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