17 kişilik öğrenci servisinden bakın kaç öğrenci çıktı!

İzmit Alikahya'da bulunan TBMM İlkokulu'nun öğrencilerini taşıyan 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde, neredeyse iki katı öğrencinin taşındığı ortaya çıktı.

Serviste aracının okul önünde öğrencileri indirirken çekilen görüntülerde, 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünden tam 24 öğrencinin taşındığı görüldü. Öğrencilerin ikili koltuklara, üçer ve dörderli oturduğu belirtildi. Çok sayıda öğrencinin de ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Öğrencilerin okul servisinde balık istifi taşınmasını yansıtan görüntüler büyük tepki çekti.

Yine bu servis gibi, TBMM İlkokulu'nun öğrencilerini taşıyan kapasiteni üzerinde servis araçlarının olduğu belirtilirken, okul müdürünün ise bu durumu bildiği ve servisçilere göz yumduğu iddia edildi. Öğrenci başına 250 TL'nin alındığını ifade eden veliler, yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istedi.