Afyonkarahisar'lı öğrencilerden Yemen'e destek

Sandıklı Çiğiltepe Köyü Ortaokulu'nda Din Görevlisi Mahir Temiz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasının daha fazla kişiye erişmesini ve daha fazla yardım toplanmasını hedeflediklerini belirtti.

BİRİKTİRDİKLERİ HARÇLIKLARIYLA YARDIM ETTİLER

Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Yemen'deki mağdur ailelere ulaştırılmak üzere Sandıklı İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sandıklı Şube Başkanı Davut Çalışkan'a teslim etti.

Öğrencilere Yemen hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet eden Çalışkan, 2019 yılı diyanet çocuk Takvimi hediye etti.