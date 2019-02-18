Alperen’den müthiş icat

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Rize'de lise öğrencisi gencin 150 TL'ye mal ettiği, Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı (OYİZTA) ile önce ölüm saati daha çabuk belirlenecek ve buna bağlı olarak suçlunun kaçabileceği mesafe de hesaplanacak. Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 17 yaşındaki Berkant Alperen geliştirdiği cihaz ile olay yeri incelemesinde polislerin hızlı ve hassas ölçüm yapmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.Lise 4'üncü sınıf öğrencisi Berkant Alperen'in her parçasını kendi elleriyle ürettiği cihaz ile olay yerine gelen polis memuru ceset üzerinde yapacağı ölçümler sayesinde önce ölüm zamanını tespit edecek, sonra kaçan suçlunun geçen sürede ne kadar bir mesafe kat ettiği bulunarak aramalar bu alan üzerinde yapılabilecek.Cihaz sayesinde ceset üzerinde yapılacak ölçümlerle ölüm saatinin belirleneceğini belirten Alperen," Ölüm gerçekleştiğinde vücut sıcaklığı 26 dereceden aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bu değişim ortamdaki rüzgâra, cesedin temas ettiği yüzeyin soğukluğuna göre değişiyor. Geliştirdiğimiz metot vücuttaki soğuma süresini kısa zamanda ölçerek sonuca hızla ulaştırıyor, ölüm zamanı hakkında bilgi veriyor. Polis ekipleri olay yerine girdiği zaman hemen ölçüm alıp vücudun ne zaman soğumaya başladığını ölçebiliyor. Ölüm zamanı tespit edilerek suçlunun ne kadar zaman önce olay yerinde olduğu ve geçen sürede ne kadar mesafe kaçabileceği de tespit edilebilecek. olay zamanı hakkında yaklaşık bir sonuca varabilecek" dedi.İki yıldır cihazı geliştirmek için çalıştığını belirten Alperen" 2 senedir bu cihazı geliştiriyorum. İlk başladığımda elektroniği yeni öğrenmeye başlamıştım. Öğrendim, öğrendiğimi bu cihazda uyguladım. Delikli plakette lehimlediğim devre bana ait, programlama bana ait, bunların hepsini süreç içerisinde öğrendim. Proje bana çok fazla şey kattı. İleride geliştireceğim farklı projeler için ilk adım oldu" açıklamasında bulundu. İHACIHAZI 150 TL'ye mal ettiğini sözlerine ekleyen Alperen "Birçok konuda sağlık ve polis ekiplerine yardımcı olacak bu cihazı 150 TL kadar bir maliyetle ürettim, daha yüksek sensörler kullanılırsa maliyeti artacaktır, ancak emniyet güçlerinin daha hassas ve hızlı sonuca ulaşması için buna değer" dedi.