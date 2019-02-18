Arkeolojik kazılar 12 aya yayılacak

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını kaydeden Ersoy, ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü aktardı. Yerli kazı başkanlıklarınca yapılan 122 kazının ise sürelerinin 45 ila 60 güne sınırlı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla aylık izleme koşulu ile bir protokol yapacağız. Böylelikle her ay finansal olarak destekleyeceğiz." AA