- Bankamatikte bulduğu parayı polise teslim etti



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Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bir ATM'de bulduğu parayı örnek bir davranışla polise teslim eden vatandaş büyük takdir topladı.

Bir bankanın ATM'sinde 2 bin bin lira bulan Erkan Aydın, parayı Altınova İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim etti. İlçe Emniyet Amirliğince yapılan araştırmalar sonucunda paranın Murat Tartar'a ait olduğu tespit edildi. Altınova İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman, paranın iadesi için Murat Tatar ile temasa geçerek kendisini Altınova Kaymakamlığı'na davet etti.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in makamında parayı bulan Erkan Aydın'ın katılımıyla 2 bin lira Murat Tatar'a teslim edildi. Murat Tatar parayı bulup Emniyete teslim eden Erkan Aydın'a teşekkür ederken ilçe kaymakamı Özyiğit ve İlçe Emniyet Amiri Duman'a örnek davranışından dolayı Aydın'ı tebrik etti.

Erkan Aydın ise insanlık vazifesini yerine getirdiğini dile getirdi.

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