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Bankamatikte sıkışan kartından 5 bin dolarını çaldılar

Para çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı. Yaptığı çalışmayla, 3 kişinin sıkışan bankamatik kartından 5 bin dolar çektiğini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 17:24
Bankamatikte sıkışan kartından 5 bin dolarını çaldılar

Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ağa Yokuşu'nda bir otelde kalan Rusya vatandaşı Ahmad V., polise giderek otelin yakınındaki bankamatikte kartı sıkıştığını ve 1 saat sonra kontrol ettiği hesabında 5 bin dolarının çekilmiş olduğunu ileri sürdü.

Banka yetkililerince yapılan kontrollerde, Ahmad V.'nin hesabından farklı bankamatiklerden 1 saat içerisinde yaklaşık 5 bin dolar para çekildiği belirlendi.
Polis ekipleri, Ahmad V.'nin para çektiği bankanın bankamatiğine giderek inceleme yaptı. Ahmad V. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olaya karıştığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bankamatikte sıkışan kartından 5 bin dolarını çaldılar
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