Bingöl'deki kafa kafaya facia kamerada...

Kaza, 15 Şubatta Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı otobüsle otomobilin kafa kafaya çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı!

ANBEAN KAMERADA

Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otobüse karşı şeritten gelen ve yoldan çıkan otomobilin çarpması yer aldı