Büyükçekmece’de kimyasal atık alarmı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde yol kenarındaki boş araziye, yaklaşık 60 çuval kimyasal atık bırakıldı. Bölgede görev yapan belediye personelinin atıkları fark etmesi üzerine, güvenlik önlemi alınarak, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSTAÇ ve polis ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, atıkları inceleyerek, numune aldı. İnceleme sonrası, belediye ekipleri de atıkları kaldırmak için çalışma başlattı. Atıkları bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.