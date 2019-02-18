D-100'de korku dolu anlar... Dehşeti yaşadılar!

D-100'de korku dolu anlar... KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı.
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:09Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:25
Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı.