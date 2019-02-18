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'de korku dolu anlar... Dehşeti yaşadılar!

'de korku dolu anlar... KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:25
D-100'de korku dolu anlar... Dehşeti yaşadılar!

Olay sabah saatlerinde Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı.

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D-100'de korku dolu anlar... Dehşeti yaşadılar!
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