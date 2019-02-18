Dev operasyon

BUGÜN NELER OLDU

EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, önceki gün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulaması gerçekleştirildi. Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/ PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı. Denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca ve 23 av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 33 litre kaçak içki ve bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.