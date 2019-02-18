Dr. Chen: Şehir hastanenize bayıldım

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Avustralya Sidney St Vincent's Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü'nün kıdemli uzman endokrinoloğu olarak çalışan Dr. Roger Chen, diyabet ve insülin tedavisi ile ilgili son gelişmelerle ilgili Türk doktorları ile bilgi alışverişi yapmak için Türkiye'ye geldi. Kayseri, İzmir, Bursa Ankara ve İstanbul'da hastanelere ziyaretlerde bulunan Dr. Chen, SABAH'a "Türk doktorları ile klinik deneyimlerimi ve hasta hikâyelerimi paylaştım. Türk doktorlar oldukça donanımlı" diye konuştu.Avustralya Diyabet Araştırma Fonu ödülünün de sahibi olan Dr. Chen, diyabet tedavisinde yenilikçi ürünler sunan Novo Nordisk'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Kayseri Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde doktorlarla görüşen Dr. Chen, SABAH'a, değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu'dan Amerika'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Tayvan'a kadar bir çok ülkede diyabet ve diyabetle mücadeleyi anlattığını söyleyen Dr. Chen, ülkemizin en büyük şehir hastanesi olan, bin 607 yataklı, 415 milyon euro toplam yatırım değerine sahip Kayseri Şehir Hastanesi'ni öve öve bitiremedi. Dr. Chen "Devletinizin bir çok şehirde olduğu gibi Kayseri'de yaptırdığı şehir hastanesine bayıldım. Çok donanımlı, beni çok etkiledi. Görüştüğüm Türk doktorlar ise etkileyici" dedi.Diyabette her geçen gün yenilikçi ilaçların geliştirildiğini söyleyen Dr. Chen, diyabetin görülme sıklığını ise ülkeden ülkeye şöyle değerlendirdi: "Türkiye'de yetişkin popülasyonda yüzde 13-14, Avustralya'da yüzde 8, Malezya gibi ülkelerde yüzde 25'e çıkıyor bu rakamlar. Gelişmekte olan ülkelerde diyabet görülme oranının daha da artacağı tahmin ediliyor. Diyabet bütün dünyada artıyor. Akıllı insülin molekülü üzerinde çalışmalar sürüyor. 10 yıl içerisinde de akıllı moleküllü insülin ilacı piyasaya hastalara sunulacak. Bu moleküller kandaki şeker seviyesini ölçüp, aktifleşebiliyor. Tüm dünya insanlarını daha sağlıklı beslenmeye yönlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda günlük hareketliliğimizi arttırıp, hayatımıza egzersizi koymamız gerekiyor."