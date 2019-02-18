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Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 21:14
Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir? sorusu ve cevabı...

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Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir?
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