İlkel teleferik ile cenaze nakli

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Rize'nin Çayeli ilçesi Kemer Köyü'nde vefat eden Hikmet Kadıoğlu akrabaları tarafından ilkel teleferikle aile kabristanlığına taşındı. Cenaze namazını şehir merkezinde kılan Kadıoğlu'nun yakınları, defin işlemi için köye vardığında 500 metre dar ve yokuş eski patika yoldan cenazeyi taşımakta zorluk çektiler. Bunun üzerine cenaze ilkel bir teleferik kullanılarak kabristanlığa ulaştırıldı ve defin işlemini gerçekleştirdi. Zorlu ve tedirgin bir taşımanın ardından açıklamada bulunan Kadıoğlu'nun yakınları, "Yıllar önce devlet tarafından söz konusu alana araç yolu yapımına başlandı ancak bir kısım komşular yolun arazilerinden geçmesine izin vermedi ve yol yarım kaldı. Biz de dar patika yoldan bu cenazemizin taşınmasının zor olacağını düşünerek ilkel teleferik yoluyla taşımayı düşündük" dedi. İHA