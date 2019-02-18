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için çıktığı üst geçitte bayıldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 16:57

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan Mahmut S. (32), baygınlık geçirdi. İtfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınıp, indirilen Mahmut S., tedavisi için hastaneye götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, D- 100 yolu Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çıktığı üst geçitte intihar girişiminde bulunan Mahmut S.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polisler, İstanbul yönünü ulaşıma kapatarak, önlem aldı. Girdiği bunalım nedeniyle yaşamına son vermek istediğini dile getiren Mahmut S.'nin yanına, itfaiye merdiveniyle yanaşıldı. Mahmut S., bu sırada baygınlık geçirdi. İtfaiye görevlileri ise Mahmut S.'yi bulunduğu yerden alıp, indirdi. Sağlık görevlilerince tedavisi için ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut S.'nin, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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İntihar için çıktığı üst geçitte bayıldı
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