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'de motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli şovu

Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 12:05

İstanbul Bakırköy Yeşilköy Caddesi, Florya Sahil istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü motosikleti tek teker üzerinde sürdü. Motosikletli orta refüje doğru giderken kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra zikzak yaparak ilerleyen motosikletli biraz ileride polis kontrol noktasına geldi. Polis kontrolüne takılmadan geçen motosikletli arkasından polis gelip gelmediğine baktı. Biraz ileride otomobillerin arasına giren motosikletli makas atarak ve motosikleti sağa sola yatırarak ilerledi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli başka bir motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Son olarak yol ayrımından sağa giren motosiklet sürücüsü yine tek teker üzerinde yoluna devam etti.

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İstanbul Bakırköy'de motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli şovu
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