Kalbindeki delikten bir saatte kurtuldu

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Denizli'de yaşayan Afra ve Fatih Adak, 5 yıl önce Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle çocuk sahibi olmanın mutluğunu yaşadı. Ancak 3 gün sonra Zeynep'in kalbinin üst tarafındaki duvarda geniş bir delik olduğu tespit edildi. Kızlarını sürekli kontrole götüren Adak çifti, Zeynep Mira'nın kalbindeki üfürümün geçmediğini anlatarak "Biz Zeynep Mira'nın kalbindeki deliğin zamanla kendiliğinden kapanacağını düşünüyorduk. Ancak doktora her gittiğimizde aynı sonuçla karşılaştık. Doktorlar kalpteki deliğin kapatılması gerektiğini söylüyorlardı ancak biz açık kalp ameliyatı olmasını istemiyorduk" dedi.Zeynep Mira'nın büyümeye başlamasıyla yaşadığı sıkıntılar da artmaya başladı. Yaşıtlarına göre boy ve kilosunda bir gerilik olmamasına rağmen, çok terleyip sık sık hastalanıyordu. Zeynep Mira'nın oyun oynarken sürekli nefes nefese kaldığın anlatan Adak çifti, "Gezmeye gittiğimizde 5 adım yürüdükten sonra hemen yoruluyordu. Naz mı yapıyordu, yoksa gerçekten nefesi mi yetmiyordu bilemiyorduk. Ama aklımızda hep, 'Acaba Zeynep Mira'nın tedavisinde geç mi kalıyoruz?' sorusu vardı" diyor. Kızları çok küçük olduğu için açık kalp ameliyatı olmasını istemeyen Adak çifti, Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Naci Öner ile temasa geçti. Zeynep Mira'nın kapalı yöntemle kalbindeki delikten kurtulabileceği belirlendi. Küçük kızın kasık toplardamarına yerleştirilen damar yolu aracılığıyla kalbine ulaşılarak iki taraflı şemsiye şeklindeki cihazla kulakçıklar arasındaki delik kapatıldı. Bir saatlik operasyonla kalbindeki delikten kurtulan Mira, mutluluğunu zafer işareti yaparak annesi ve babasıyla paylaştı.Zeynep Mira'nın kalbinin üst iki odacığında delik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Öner, "Delik büyük olduğundan kalbin sağ tarafını genişletmiş. Akciğerlere fazla kan gitmesini de sağladığından Zeynep Mira çok çabuk yorulup, aşırı terliyordu. Doktorlar da kalpte üfürüm duyuyordu. Bu operasyonu olmasaydı akciğer atar damar basıncı artarak, ileride ağır kalp ve akciğer hastası olmasına yol açacak ve yaşam süresi kısalacaktı" diye konuştu.