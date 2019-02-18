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Katil kocadan şoke eden ifadeler: İlişkimizi kayda alıp sevgilisine göndermiş

'de eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren koca hakim karşısına çıktı. Mahkemede zina yüzünden cinayeti işlediğini belirten katil koca WhatsApp mesajlarını da delil olarak sundu

Giriş Tarihi: 18.2.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 09:50
Katil kocadan şoke eden ifadeler: İlişkimizi kayda alıp sevgilisine göndermiş

Edirne'de geçtiğimiz haziranda eşi M.S.'yi 88 bıçak darbesiyle öldüren Emrah. S. ilk kez hakim karşısına çıktı.

WHATSAPP MESAJLARINI DELİL OLARAK SUNDU

Savunmasını ağlayarak yapan Emrah S., eşine olaydan önce zina nedeniyle boşanma davası açtığını öne sürerek, Melek S.'nin elinden aldığı ve eşinin başka erkeklerle WhatsApp yazışmalarının olduğu telefonu mahkemeye delil olarak sundu.

"VİDEOYU GÖNDERMESİNE ÇOK İÇERLEDİM"

Eşinin kendisiyle cinsel ilişkisini kaydederek, en yakın arkadaşının kocası olan sevgilisine gönderdiğini de iddia eden sanık, "WhatsApp'taki videoyu başkalarının görmesine çok içerledim. En yakın arkadaşının kocasıyla bunu nasıl yapabilir? 15 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Böyle olsun asla istemezdim" dedi. (Posta)

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Katil kocadan şoke eden ifadeler: İlişkimizi kayda alıp sevgilisine göndermiş
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