Manisa Selendi'de uçak düştüğü ihbarı

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.



Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.



MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.





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