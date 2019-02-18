Mesut Özil’den Diriliş’e ziyaret

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Arsenal forması giyen başarılı futbolcu Mesut Özil, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin İstanbul'daki setini ziyaret etti. Özil nişanlısı Amine Gülşe'nin de bulunduğu ziyaret sonrası dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile çektirdikleri fotoğrafı "Çok keyifli geçen set ziyareti" ifadesi ile paylaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti. Özil'in ziyaretine geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Amine Gülşe de eşlik etti. Genç çift, dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında kayı bayrağı ve kılıç ile de poz veren Özil, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Özil, ziyaret için dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'a da teşekkür etti. Bozdağ da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Futbol dünyasının Türk yıldızı Mesut Özil "Diriliş Ertuğrul" setimizi ziyaret etti. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Mesut kardeşimi film platomuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi.