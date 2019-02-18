Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre özellikle İstanbul'da sıcaklıklar ciddi derecede düşüş yaşayacak. Aynı şekilde Perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları daha sonra düşüş yaşayacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu ve kar yağışı uyarıları…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ TARİH VERDİ