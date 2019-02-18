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Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve kar yağışı uyarısı! ’a kar geliyor

Genel Müdürlüğü’nden ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde ’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de önümüzdeki günlerde kar yağışı yağabileceği Meteoroloji uzmanları tarafından tahmin ediliyordu. İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Sorusu ise en çok araştırılan konular arasında kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu gelişmenin üzerine Meteoroloji’den uyarı geldi. İstanbul’da hava sıcaklıkları düşecek ve kar geliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı ve hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 18.2.2019 18:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar geliyor

Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre özellikle 'da sıcaklıklar ciddi derecede düşüş yaşayacak. Aynı şekilde Perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları daha sonra düşüş yaşayacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu ve kar yağışı uyarıları…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar geliyor
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