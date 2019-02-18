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Peş peşe korkutan depremler

'in 'nda ve 'nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

DHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 08:12
Peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5.95 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'den en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise Muğla'nın Bodrum ilçesi olarak belirtildi.

AKDENİZ'DE DE KORKUTAN DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Peş peşe korkutan depremler
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