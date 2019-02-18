Siyer Vakfı’ndan ‘Kardeşlik’ ödülleri

BUGÜN NELER OLDU

SIYER Vakfı tarafından düzenlenen "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "Kardeşlik" temasıyla yapılan yarışmada, kısa film dalında "Birthday Night" filmi ile Omid Shams birinci olurken, "The Passer" adlı filmiyle Povria Pishvaei ikinci, "Ceviz" filmi ile Ulugbeq Azamov ise üçüncü oldu. Yarışmanın senaryo kategorisinde "Yüzleşme" isimli senaryosu ile İbrahim Şahin birincilik, "Baby Sister" adlı senaryosu ile Nima Rahimpou ikincilik, "Baston" başlıklı senaryosu ile Nurettin Ensar Birgün ise üçüncülük ödülü aldı. Animasyon özel ödülünü "Who Won?" adlı filmi ile Selime Coşkun kazandı.