‘Türkiye, dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Kızılayı Kayseri Şubesi Olağan Kongresi'ne katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 150 yıldır milletinden aldığı güçle, devletine destek olarak en kötü zamanlarda, en riskli yerlerde görev yapan Kızılay'ın vazifesinin arttığını söyledi. "Türkiye, kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir." diyen Kınık, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Küresel vicdanı temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.