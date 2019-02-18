Whatsapp mesajları cinayet davasına delil

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Edirne'degeçtiğimiz haziranda eşi M.S.'yi 88 bıçak darbesiyle öldüren Emrah. S. ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasını ağlayarak yapan Emrah S., eşine olaydan önce zina nedeniyle boşanma davası açtığını öne sürerek, Melek S.'nin elinden aldığı ve eşinin başka erkeklerle Whatsapp yazışmalarının olduğu telefonu mahkemeye delil olarak sundu. Eşinin kendisiyle cinsel ilişkisini kaydederek, en yakın arkadaşının kocası olan sevgilisine gönderdiğini de iddia eden sanık, "Whatsapp'taki videoyu başkalarının görmesine çok içerledim. En yakın arkadaşının kocasıyla bunu nasıl yapabilir? 15 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Böyle olsun asla istemezdim" dedi.