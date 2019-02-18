Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zehir baskınında cephanelik çıktı

baskınında cephanelik çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Zehir baskınında cephanelik çıktı
İstanbul Tuzla'da baskın yapılan iki adreste uyuşturucu madde ve cephaneyi andıran silahlar çıktı. İki aydı adrese iki baskın düzenleyen polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, aramalarda ayrıca, 4 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 23 mermi, 20 av tüfeği mermisi, 9 muşta, 1 kelepçe ve toplamda 28 kesici ve delici alet buldu. Uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi, satışa hazır halde 35 paket uyuşturucu madde, 515 gram uyuşturucu, paketlemede kullanılan 400 adet şeffaf poşet ve 26 bin 500 lira nakit para da bulundu. T.Ç. adlı şüpheli cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir baskınında cephanelik çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN