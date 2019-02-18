Zehir baskınında cephanelik çıktı

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İstanbul Tuzla'da baskın yapılan iki adreste uyuşturucu madde ve cephaneyi andıran silahlar çıktı. İki aydı adrese iki baskın düzenleyen polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, aramalarda ayrıca, 4 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 23 mermi, 20 av tüfeği mermisi, 9 muşta, 1 kelepçe ve toplamda 28 kesici ve delici alet buldu. Uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi, satışa hazır halde 35 paket uyuşturucu madde, 515 gram uyuşturucu, paketlemede kullanılan 400 adet şeffaf poşet ve 26 bin 500 lira nakit para da bulundu. T.Ç. adlı şüpheli cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.