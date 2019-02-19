3 aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar 2019 başlangıç tarihi Diyanet takvimi

Müslümanlar için, on bir ayın sultanı Ramazan'ın da aralarında bulunduğu üç ayların ayrı bir önemi vardır. 2019 yılında da İslam dünyası, mübarek üç ayları heyecanla bekliyor. Vatanadaşlar da, üç ayların 2019'da hangi tarihte başlayacağı araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 takvimi, üç ayların ne zaman başlayacağı ile ilgili tüm bilgileri netleştirdi. Peki, müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 2019 yılında ne zaman başlaycak? Üç aylar ile iligli bütün detaylar haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2019?

İslam aleminin her yıl sevinçle karşıladığı üç aylar bu yıl 8 Mart 2019'da başlaycak. Ardından üç ayların ikicisi olan Şaban ayı ise, Miraç Kandili'nin (2 Nisan 2019) ihya edilmesinden sonra 6 Nisan'da başlayacak.

Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, ''Regaip Kandili'' olarak kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Hicri Takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran üç aylarda, gündelik hayatın tek düzeliğinden çıkıp, bu dönemi sosyal barışın ve huzurun bir vesilesi sayarak, karşılıklı sevgi ve hoşgörüyle karşılayacakları, kendi inanç ve değerlerini yaşama ve yaşatmayı öğrenecek bir süreç olarak nitelendiriliyor.

MUKADDES ZAMANLAR, KANDİLLER GEÇİDİ: ''ÜÇ AYLAR''

Üç ayların ilk cuma gecesi, Regaip Kandili'dir. Bu gece insanların Yüce Allah'tan af ve mağfiret istediği, umut, huzur ve ilahî müjdelerle dolu, duaların kabul edildiği gecelerden biridir. Üç ayların hayır ve bereketlerini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu mübarek sözleriyle ifade buyuruyor: "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Cuma geceleri, Kurban ve Ramazan bayramları gecesi, Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaib Gecesi), Şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat Gecesi)." Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayına ulaşınca şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur.

Ömür sermayemiz her geçen gün azalıyor. Yaşadığımız şu fâni dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanmalı, böyle mübarek gecelerde özümüze dönmeli, hatalarımıza dur demeli, tövbe istiğfar etmeliyiz.

Bu aylar, duaların Allah'a arz edilmesi, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların silinmesi, yapılan ibadetlere verilen sevabın katlanması bakımından büyük bir fırsattır.

Bu günlerde nefis muhasebesi yapılmalı, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak Büyük Mahkemenin tek hâkimi Yüce Allah'ın hakkımızda nasıl bir hüküm vereceğini düşünmeliyiz. Çünkü Yüce Rabbimizin ikrâm ettiği bu dünya hayatını ibadet ve taatla değerlendirmeyenlerin o gün pişman olacaklarını ve: "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım !" diyeceklerini Kur'ân-ı Kerîm bize haber veriyor.