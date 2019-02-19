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"Atla" deyip intihara sürükleyen kadın için gerekçeli karar açıklandı

'nde eden Erol Çetin'e "atla" diyerek tepki gösteren iki kadın, 3 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırılmıştı. Cezanın gerekçesini açıklayan hakim, Çetin'in intihardan vazgeçirilmek üzere olduğunu ancak sanıkların "atla ulan o.. çocuğu" demesi üzerine Çetin'in kendisini köprüden aşağıya attığını belirterek "intihara teşvik" suçunun sübuta erdiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 12:32
Atla deyip intihara sürükleyen kadın için gerekçeli karar açıklandı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin köprü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen müzakereci polisler görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bu sırada şüpheliler Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) araçlarıyla köprüden geçerken Erol Çetin'e "Atlasana ulan" deyip tepki gösterdiler. Bunun üzerine Çetin kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında dava açıldı.

"ATLA ULAN"

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal "intihara teşvik" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararının gerekçesini açıklayan hakim Gülseren Kaldırım, sanıkların olay tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ancak tanık Aydın Alişan tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçmesi konusunda ikna edilmek üzere olan Erol Çetin'e bulundukları araçtan ''atla ulan, o...çocuğu'' şeklinde sözler sarf ettiklerini belirtti.

İNTİHARA TEŞVİK OLUŞMUŞTUR

Hakim, Erol Çetin'in bunun üzerine ''atla he'' şeklinde söz sarf edip kendisini köprüden aşağı attığını ve denize çarparak öldüğünü, sanıkların bu suretle "intihara teşvik" suçunu işlediklerinin toplanan deliller neticesinde sübuta erdiğini belirtti. (Habertürk)

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"Atla" deyip intihara sürükleyen kadın için gerekçeli karar açıklandı
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