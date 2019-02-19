Azra bahçeli ev istiyor

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İstanbul Kartal'da çöken binadan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz ilk kez konuştu. Hasta yatağında, babasına, "Güzel bir bahçemiz olsun" diyen Azra Havva herkesi duygulandırdı. Kartal'da çöken binadan yaklaşık 20 saat sonra sağ kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden küçük Azra ilk kez konuştu. Babası ile sohbet eden minik Azra, "Arkadaşım Eşek" şarkısını söyledi. Babasının Fethi Tekgöz'ün "nerde yaşamak istersin" sorusuna küçük Azra, "Güzel bir bahçemiz olsun. Havuzlu bir evimiz olsun. Ben havuzda hiç yüzmedim..." deyince odadaki herkesin gözleri doldu. Çöken binadan kurtarılan kızın bu isteği karşısında yakınları gözyaşı döktü. Azra'nın yanında hastane personelinin hediye ettiği bebeği ayırmadığı görüldü. İHA