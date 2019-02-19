Bahçelievler’de 61 yıllık bina tahliye edildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen 11 katlı apartmanda dün tahliye başlatıldı. Zeki Karsan Sokak'taki Basın Sitesi A Blok'un, tetkiklerin ardından risk taşıdığı belirlendi. 80 daire ve 12 dükkândan oluşan ve 61 yıl önce yapı ruhsatı verildiği öğrenilen binadaki dükkânlar ile boş daireler mühürlendi. Diğer dairelerin de şubat ayı sonuna kadar tahliye edileceği öğrenildi. Apartmanın iskânının bulunduğu ve binaya 2000'de güçlendirme ruhsatı verildiği öğrenilirken, binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı statüsünde olduğu için tahliyesine karar verildiği bildirildi. AA