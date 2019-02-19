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Biga'da 3,9 büyüklüğünde

'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 07:32
Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.

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Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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