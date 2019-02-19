Maden sahasında heyelan faciası

BUGÜN NELER OLDU

Milas'ın Yumrutaş mevkisin açık alanda bulunan albit maden sahasında, dün saat 10.30 sıralarında, 2 kamyon ve 2 iş makinesi çalıştığı sarada, heyelan meydana geldi. Tepeden yuvarlanan dev kayalar, kamyon ve iş makinelerini ezerken, ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otalak ve Tayfun Akıncı'da göçük altında kaldı. İhbar üzerine hemen madene gelen AFAD ve UMKE ekipleri, işçilerden Tayfun Akıncı'yı kurtardı. Hemen Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğle saatlerinde iki işçinin cesedine ulaşıldı, ancak kimlikleri tespit edilemedi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili 3 savcı görevlendirdi. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Açık maden arazisinde iş makineleri çalışırken düşen kaya parçasının altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaştık. Ekiplerimiz diğer iki işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada dün bölgede patlatma işleminin yapılmadığı, önceki patlamada kırılan kayaların temizlendiği sırada göçüğün oluştuğu anlatıldı.SABAH