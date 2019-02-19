Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Manisa’da cinayet: 1 ölüAv tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü

’da : 1 ölüAv tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 14:32

- Manisa'da cinayet: 1 ölü
- Av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa'da, bir şahıs av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü.
Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da cinayet: 1 ölüAv tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN