Mesut Üner: Çatalca’yı baştan sona yenileyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, AK Parti belediyeciliği ile birlikte Çatalca'nın önce sosyal hayatını sonra şehircilik anlayışını baştan sona yenileyeceklerini belirtti. Seçim çalışmalarını sürdüren Üner, son 15 yıla bakıldığında Çatalca'ya tek hizmetin 2005-2009 arasında AK Parti döneminde yapıldığını belirtti. "Tabi ki gençlerimizi önemsiyorum. Sağlık sorunu yaşayan hastalarımızı, engelli kardeşlerimizi, dul, yetim kardeşlerimizi önemsiyorum. Herkese dokunacak projelerimiz mevcut, kapı kapı dolaşıp bu projelerimizi anlatacağız" dedi.