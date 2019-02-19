Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? İstanbullular dikkat!

Türkiye'de genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteroroloji Genel Müdürlüğünden son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışı tahminlerinin yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar son hava durumu tahminlerini merakla takip ediyor. Özellikle bu sene yoğun bir kar yağışı ile karşılaşmayan İstanbul'da haftasonu havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarının güncellenmesiyle birlikte haftasonu İstanbul ile ilgili tahminler de ortaya çıktı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporları...