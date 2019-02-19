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Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinleri tarafından kurtarılırken, aile müzenin kapalı olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 02:40
Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı

Kent merkezinden gezi için ilçeye gelen 5 kişilik aile, İznik Müzesi'ne gitmek için Müze Sokak'a girdi. Ailenin içerisinde bulunduğu 16 EH 570 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun bittiği noktada merdivenleri fark etmedi.

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Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı
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