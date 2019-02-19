Haberler Yaşam Haberleri Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı

Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinleri tarafından kurtarılırken, aile müzenin kapalı olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.2.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 02:40