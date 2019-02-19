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Minik Havva ile annesi 13 gün sonra kavuştu

'da çöken binanın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki ile annesi , tedavi gördükleri hastanede bugün birbirlerine kavuştu. Anne ile kızın kavuşma anı görenleri gözyaşına boğdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 16:48
Minik Havva ile annesi 13 gün sonra kavuştu

Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt apartmanı enkazından önce anne Nazan Tekgöz, yaklaşık 20 saat sonra da Azra Havva Tekgöz yaralı halde çıkarılmıştı. Hastanede tedavi gören anne ile kız, olaydan 13 gün sonra nihayet bugün birbirlerine kavuştular.

Yoğun bakımdan çıkan minik Havva, tedavisine devam edilmek üzere annesinin olduğu odaya taşındı. Anne ile kızın duygusal kavuşma anı, görenleri gözyaşına boğdu. Annenin minik Havva'ya "Beni özledin mi" sorusu duygulandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan 5 yaşındaki Havva'yı hastanede iyaret etmişti. Küçük Havva'nın su isteği yerine getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kızı öpüp ve hediye vermişti.

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Minik Havva ile annesi 13 gün sonra kavuştu
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